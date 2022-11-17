  • USD: 18,60 - 18,63
  • EURO: 19,28 - 19,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan tahıl anlaşmasıyla ilgili önemli açıklama... 'Bir yıl uzatılabilir'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksikalı mevkidaşı ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Anlaşma 120 gün sonra bir yıl daha uzatılabilir. Umarım yeniden uzatmaya ihtiyaç kalmaz, ateşkes olur. Biz çabalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan tahıl anlaşmasıyla ilgili önemli açıklama... 'Bir yıl uzatılabilir'
Ekleme: 17.11.2022 - 19:58 Güncelleme: 17.11.2022 - 20:13 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan tahıl anlaşmasıyla ilgili önemli açıklama... 'Bir yıl uzatılabilir'
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, toplantıda tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi, İstanbul tahıl anlaşmasının süresi 4 ay daha uzatıldı. Kısa bir süre önce Rusya bu işbirliğini askıya almış olduğunu duyurmuştu. Temaslarımız sonucunda Rusya tekrar işbirliğine döndüğünü açıkladı. Bu tahıl anlaşmasının uzatılması uzun süredir gündemimizde. Rusya tatmin oldu ancak engeller henüz kalkmadı.

"UMARIM 1 YIL DAHA UZATILIR VEYA ATEŞKES OLUR"

Ukrayna tahılının sorunsuz şekilde ihtiyaç sahibi ülkelere gidebilmesi için Rusya'nın taleplerinin de karşılanması gerekiyor. Anlaşmaya bütün tarafların uyması lazım. Umarım 4 ay sonra 120 gün değil de 1 yıl uzatılır. Bu adımlar aslında güven artırıcı adımlardır. Umarım yeniden uzatmaya ihtiyaç kalmaz, ateşkes olur. Biz çabalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz.

POLONYA'YA DÜŞEN FÜZE

İlk incelemelere göre bir kaza yaşandığı anlaşılıyor. Sonuçta devam eden bir savaşın yansıması maalesef kaza da olsa. Bir an önce savaşın sonlandırılması biran önce müzakere masasına dönülmesi önemli.

KKTC'NİN TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NDA GÖZLEMCİ ÜYELİĞİNİN ELEŞTİRİLMESİ

KKTC'nin bir yere gözlemci üye olabilmesi için başkasından icazet alacak değiliz. Avrupa Birliği'nin ne hakkı var ki Türk Devletleri Teşkilatı'na müdahale etsin. ABD de Yunanistan ve Güney Kıbrıs konusunda dengeli olsun. Onlardan icazet alacak değiliz.
FETÖ'nün kirli yüzü bir kez daha ifşa oldu! Eski Albay'dan 1985 itirafı!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan tahıl anlaşmasıyla ilgili önemli açıklama... 'Bir yıl uzatılabilir'
İsrail'de aşırı sağcı siyasetçi Ben-Gvir'in eşinin belindeki silah tartışmaya neden oldu!
Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan üçü terör örgütü üyesi 19 kişi yakalandı!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaralıların son durumunu paylaştı!
İstiklal bombacısının savcılık ifadesi ortaya çıktı! 'Türkiye'ye gelme talimatını YPG'den aldım'
Arnavutluk Başbakanı Rama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Guterres'i kutladı!
Komisyondan HDP'li Güzel kararı
İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt: İngiliz ekonomisi resesyona girdi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü
Ankara Kızılay'da bomba paniği!
Yunan Bakan Dendias'tan Libya'da diplomatik skandal: Trablus yönetiminden çok sert tepki
Taksim bombacısının ifadesi ortaya çıktı
AK Partili Osman Nuri Kabaktepe’den altılı masaya zor sorular
CHP'li vekillerin mahkeme baskını: Fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
Merkez Bankası döviz rezervleri yılın zirvesine yükseldi
ABD’li senatörden küstah sözler! Türkiye’ye böyle saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeler başıboş sokak hayvanlarını toplamalı
Kadıköy'de metrobüs kaza yaptı
İstanbul dahil 39 kente sarı kodlu uyarı: Öğleden sonra kuvvetli vuracak

İstanbul dahil 39 kente sarı kodlu uyarı: Öğleden sonra kuvvetli vuracak

​Sosyal konut projesinde yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor

​Sosyal konut projesinde yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor

Gümüşhane'de büyük keşif: Anadolu'da ilk kez ortaya çıktı

Gümüşhane'de büyük keşif: Anadolu'da ilk kez ortaya çıktı

WhatsApp sohbetlerine anket özelliği geldi

WhatsApp sohbetlerine anket özelliği geldi

Başkan Erdoğan'dan Togg'un fiyatı için yeni açıklama! Özel kampanya yapılacak mı?

Başkan Erdoğan'dan Togg'un fiyatı için yeni açıklama! Özel kampanya yapılacak mı?

Savaşın ne zaman biteceğini duyurdu: Dünyanın beklediği açıklama geldi

Savaşın ne zaman biteceğini duyurdu: Dünyanın beklediği açıklama geldi