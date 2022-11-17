Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan tahıl anlaşmasıyla ilgili önemli açıklama... 'Bir yıl uzatılabilir'

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, toplantıda tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi, İstanbul tahıl anlaşmasının süresi 4 ay daha uzatıldı. Kısa bir süre önce Rusya bu işbirliğini askıya almış olduğunu duyurmuştu. Temaslarımız sonucunda Rusya tekrar işbirliğine döndüğünü açıkladı. Bu tahıl anlaşmasının uzatılması uzun süredir gündemimizde. Rusya tatmin oldu ancak engeller henüz kalkmadı."UMARIM 1 YIL DAHA UZATILIR VEYA ATEŞKES OLUR"Ukrayna tahılının sorunsuz şekilde ihtiyaç sahibi ülkelere gidebilmesi için Rusya'nın taleplerinin de karşılanması gerekiyor. Anlaşmaya bütün tarafların uyması lazım. Umarım 4 ay sonra 120 gün değil de 1 yıl uzatılır. Bu adımlar aslında güven artırıcı adımlardır. Umarım yeniden uzatmaya ihtiyaç kalmaz, ateşkes olur. Biz çabalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz.POLONYA'YA DÜŞEN FÜZEİlk incelemelere göre bir kaza yaşandığı anlaşılıyor. Sonuçta devam eden bir savaşın yansıması maalesef kaza da olsa. Bir an önce savaşın sonlandırılması biran önce müzakere masasına dönülmesi önemli.KKTC'NİN TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NDA GÖZLEMCİ ÜYELİĞİNİN ELEŞTİRİLMESİKKTC'nin bir yere gözlemci üye olabilmesi için başkasından icazet alacak değiliz. Avrupa Birliği'nin ne hakkı var ki Türk Devletleri Teşkilatı'na müdahale etsin. ABD de Yunanistan ve Güney Kıbrıs konusunda dengeli olsun. Onlardan icazet alacak değiliz.