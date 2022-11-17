  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 19,35 - 19,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı! 'Katkı sunmaya devam edeceğiz!'

Endonezya'nın ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin G20'ye katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı! 'Katkı sunmaya devam edeceğiz!'
Ekleme: 17.11.2022 - 00:48 Güncelleme: 17.11.2022 - 01:05 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı! 'Katkı sunmaya devam edeceğiz!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Endonezya'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi tamamlayarak ülkemize döndük. Türkiye, küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar karşısında liderlik görevini başarıyla yürüten G20'ye katkı sunmaya devam edecek.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı! 'Katkı sunmaya devam edeceğiz!'

Erdoğan, paylaşımında, Türk bayrağı ile G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarından görsellerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.
Şi ve Trudeau'nun G20'deki diyaloğu Çin-Kanada gerilimini gözler önünde serdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı! 'Katkı sunmaya devam edeceğiz!'
Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki teröristler EGM koordinasyonundaki operasyonla yakalandı!
İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusuna tepkili yanıt: Size ne? Kendi işinize bakın
Taksim bombacısına yardım eden 'Hüsam' kod adlı terörist Azez’de yakalandı!
Milyonların gözü bu haberde... Asgari ücrette zam mesaisi başlıyor...
CHP ve İYİ Parti gerginliği büyüyor! Ağıralioğlu'ndan Altay'a... 'Kral da kralcı da değiliz'
Anayasa değişikliği teklifinde son viraj! Önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması bekleniyor!
Polonya'ya düşen füzeyle ilgili Rusya'dan yeni açıklama! Soruşturma için dikkat çeken talep
AK Parti'li Aydemir İBB'nin tanıtım filmi için ayırdığı bütçeyi eleştirdi! 'Bunların hizmete bakışı bu'
İtalya Başbakanı Meloni açıkladı! 'Türkiye Akdeniz'in ana oyuncusudur!'
İsveç'ten terör örgütü PKK'ya yönelik yeni adım: Yasa tasarısı onaylandı
MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ'cü 4 kişi yakalandı
Cemevleri düzenlemesi TBMM'de kabul edildi!
İstiklal Caddesi saldırganı talimatı kimden aldığını açıkladı
Macron'dan Erdoğan itirafı: Çok etkin rol oynuyor
Taksim’deki patlamada eşini ve kızı Ecrin’i kaybetmişti: Acılı annenin sözleri kahretti!
Bakan Bozdağ'dan başörtüsü anayasası ile ilgili açıklama
Küresel sapkınlığa karşı tüm dünya ayaklandı: LGBT lobisine karşı Rusya da harekete geçti
Görüşmeler sessiz sedasız yürütüldü: Türkiye Akdeniz İş Birliği Programı'na dahil olmak istiyor
Kasım sonuna dikkat: Yoğun kar geliyor

Kasım sonuna dikkat: Yoğun kar geliyor

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası için yeni dönem başlıyor: Yüzde 50 indirim imkanı!

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası için yeni dönem başlıyor: Yüzde 50 indirim imkanı!

Elon Musk Twitter'da yıllardır kullanılan özelliği kaldırıyor

Elon Musk Twitter'da yıllardır kullanılan özelliği kaldırıyor

İstanbul'da beş ilçede su kesintisi: 14 saat su verilemeyecek

İstanbul'da beş ilçede su kesintisi: 14 saat su verilemeyecek

Avrupa'da kanser salgını riski

Avrupa'da kanser salgını riski

Türkiye'nin gizli hazinesi: Çok az kişi yaşıyor gören hayran kalıyor

Türkiye'nin gizli hazinesi: Çok az kişi yaşıyor gören hayran kalıyor