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Yunanistan'ın alıkoyduğu İran'a ait petrol tankeri serbest bırakıldı!

İran, ABD'nin talebi doğrultusunda Yunanistan tarafından taşıdığı petrolle birlikte el konulan tankerinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Ekleme: 16.11.2022 - 21:09 Güncelleme: 16.11.2022 - 21:24 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'ın alıkoyduğu İran'a ait petrol tankeri serbest bırakıldı!
İran Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İran ile Yunanistan arasında varılan anlaşmanın ardından İran petrolünü taşıyan tankerin 6 ay sonra İran'a gitmek üzere Yunan kara sularından ayrıldığı belirtildi.

Tahran ile Atina arasında varılan mutabakata göre ayrıca, Yunanistan'ın İran tankerini alıkoymasının ardından 27 Mayıs'ta İran'ın Basra Körfezi'nde alıkoyduğu Yunan bayrağı taşıyan iki gemi de eş zamanlı olarak serbest bırakıldı.

İki ülke arasında varılan mutabakatın, Yunanistan hükümet temsilcilerinin bugün Tahran'ı ziyareti sırasında imzalandığı ve mutabakat kapsamında tarafların deniz güvenliğini geliştirmek için gerekli iş birliğini gündemlerine alacağı bildirildi.

YUNANİSTAN, ABD'NİN TALEBİYLE İRAN PETROLÜNE EL KOYMUŞTU

Yunanistan, 25 Mayıs'ta ABD'nin talebi üzerine İran petrolü taşıyan 'Lana' adlı petrol tankerini alıkoymuş ve geminin taşıdığı petrole de mahkeme kararıyla el koymuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 27 Mayıs'ta Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait 'Prudent Warrior' ve 'Delta Poseidon' isimli 2 petrol tankerini alıkoyarak, tankerlerdeki yaklaşık 1,8 milyon varil petrole el koymuştu.
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