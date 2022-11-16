NATO Polonya'nın talebi üzerine acil toplanacak!

Rusya'ya ait olduğu öne sürülen füzeler, Polonya'da bir köye isabet etti.Yaşanan patlamada iki kişi hayatını kaybederken, Rusya füzelerin kendilerine ait olmadığını bildirdi.Pentagon ve Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada 'NATO'nun her karış toprağını koruma konusundaki tutumumuz net' ifadelerine yer verildi.ACİL TOPLANTI KARARINATO ise Polonya'nın talebi üzerine acil toplanma kararı alındığı ve konuya ilişkin bir toplantı düzenleneceği açıkladı.Genel Sekreter Jens Stoltenberg başkanlığında yapılacak acil toplantının çevrimiçi olarak gerçekleşmesi bekleniyor.