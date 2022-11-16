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İstanbul Fatih’te dehşet anları: Beş araç alev alev yandı

İstanbul Fatih'te seyir halindeki otomobilin yanmaya başladığını fark eden sürücü yol ortasında durarak yardım istedi. Kısa sürede otomobili saran alevler, park halindeki diğer araçlara sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 5 araç kullanılamaz hale geldi.

Ekleme: 16.11.2022 - 09:19 Güncelleme: 16.11.2022 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Fatih’te dehşet anları: Beş araç alev alev yandıOlay, akşam saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi, Kocamustafapaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 GS 6448 plakalı araç sürücüsü aracından dumanlar yükseldiğini gördü. Dumanların yükseldiğini gören sürücü aracını park halinde bırakarak aracından uzaklaştı.

O esnada cadde üzerinde park halindeki 4 araç, yanan araçtan çıkan kıvılcımların sıçraması sonucunda alev aldı. Yanan araçlardan birisinde patlama meydana gelirken, alevlerin yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yanan araçları söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın sonucu çevrede bulunan binalarda ve banka ATM'sinde hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken Olay sonucunda 5 araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İstanbul Fatih’te dehşet anları: Beş araç alev alev yandı
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