Elon Musk Twitter'da yıllardır kullanılan özelliği kaldırıyor

Elon Musk platformda atılan tweetlerin hangi cihazdan gönderildiğine dair bilgi yazısının kaldırılacağını açıkladı. Son olarak platformda atılan tweetlerin hangi cihazdan gönderildiğine dair bilgi yazısının kaldırılacağını açıkladı.Son olarak platformda atılan tweetlerin hangi cihazdan gönderildiğine dair bilgi yazısının kaldırılacağını açıkladı. Elon Musk ayrıca bu özelliğin Twitter'a neden getirildiğine dair hiç kimsenin bir bilgisi olmadığını söyledi.Bu değişiklik en çok Apple sever Twitter kullanıcılarının tepkisini çekiyor. iPhone tarafından gönderildi ibaresi artık Twitter'da yer almayacak..