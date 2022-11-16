Edirne'de, Yunanistan'dan getirilen 55 kilo skunk ele geçirildi

Edirne'nin Havsa ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yasa dışı yollarla Yunanistan'dan getirilen 55 kilo skunk ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilen uyuşturucunun taşındığı belirlenen 34 EJU 345 plakalı otomobili takibe aldı. Havsa'da durdurulup aramaya alınan araçta, valizler içinde 55 kilo skunk ele geçirildi. Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alına alındı. Öte yandan Keşan ilçesinde ise İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında kargo firmasında yapılan aramada, paketler içinde 980 elektronik sigara likidi ele geçirildi.