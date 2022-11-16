Bakırköy'de istinat duvarı çöktü: E-5 bağlantı yolu trafiğe kapandı

Bakırköy Adliyesi yanında yapımına devam edilen pazar yeri inşaatında istinat duvarı çöktü. D-100 bağlantı yolunu ekipler trafiğe kapattı. Pazar yeri inşaatı durduruldu.Gece saat 01.00 sıralarında yaşanan olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Belediye ekipleri tarafından iş makinaları ile sabahın erken saatlerinde çöken duvar için çalışma başlatıldı. Yol kenarına dubalar konulup, emniyet şeridi çekildi.