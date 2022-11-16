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Anayasa değişikliği teklifinde son viraj! Önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması bekleniyor!

Son dakika haberi: AK Parti'nin hazırladığı başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifinin, pazartesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı ve Salı günü gerçekleştirilecek MKYK toplantılarının ardından Çarşamba günü, TBMM'ye sunulması bekleniyor. Teklifi AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin sunacak.

Anayasa değişikliği teklifinde son viraj! Önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması bekleniyor!
Ekleme: 16.11.2022 - 21:26 Güncelleme: 16.11.2022 - 21:31 / Editör: Ozge Selin
Anayasa değişikliği teklifinde son viraj! Önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması bekleniyor!
Son dakika haberi... AK Parti, başörtüsü ve aile ile ilgili iki ayrı düzenlemeyi içeren anayasa değişikliği teklifinin çerçevesine geçtiğimiz günlerde son şeklini vermiş ve teklifi Meclis'te grubu bulunan diğer partilerin de görüş ve önerilerini almak üzere muhalefet turuna çıkarmıştı. Aradan geçen iki haftalık sürede AK Parti'nin teklifine ilişkin hiçbir muhalefet partisinden herhangi bir geri dönüş yapılmadığı öğrenildi.

HAFTAYA ÇARŞAMBA SUNULABİLİR

AK Parti'nin teklifi önümüzdeki hafta Meclis'e sunması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı ve salı günü gerçekleştirilecek MKYK toplantılarının ardından yapılacak değerlendirmeye göre, haftaya Çarşamba söz konusu iki maddelik anayasa değişikliği teklifinin Meclis'e sunmayı planlıyor.

DESTEK SUNMADILAR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün başörtüsü düzenlemesine ilişkin AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ye sunması beklenen anayasa değişikliği teklifinin haftaya meclise geleceğini belirtti. Bakan Bozdağ, teklifle Anayasa'nın 24. maddesine fıkraların ekleneceğini, 41. maddenin birinci fıkrasında değişiklik yapılacağını kaydetti. Hazırlık çalışmasını yaparken Mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret ettiklerini anımsatan Bozdağ, ancak CHP, İYİ Parti ve HDP'nin, hazırlık çalışmasına destek sunmadıklarını söyledi.

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