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Tarım ÜFE ekimde aylık bazda yüzde 4,59 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,59, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 163,32 yükseliş gösterdi.

Ekleme: 15.11.2022 - 13:18 Güncelleme: 15.11.2022 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
Tarım ÜFE ekimde aylık bazda yüzde 4,59 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu endekste ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,59, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 123,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 163,32 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 111,12 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişimlere bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1,81 azalış görülürken tarım-avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,72, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde de yüzde 5,85 artış kayıtlara geçti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,21, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,36 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,84 artış hesaplandı.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 83,57 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 125,26 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 361,53 ile turunçgiller ve yüzde 230,48 ile çeltik olarak belirlendi.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar, yüzde 16,50 ile tropikal ve subtropikal meyveler, yüzde 12,46 ile lifli bitkiler oldu.

Aylık artışın yüksek olduğu alt grup ise yüzde 50,68 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 13,58 ile yağlı meyveler olarak hesaplandı.

Endekste kapsanan 92 maddeden 20'sinin ortalama fiyatında azalış, 59'unun fiyatında ise artış görüldü.
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