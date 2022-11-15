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Eski Yunan bakandan Türkiye itirafı: Er ya da geç alacaklar!

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, Yunan hükümetinin provokatif hamleleri nedeniyle sık sık yükseliyor. Geçtiğimiz aylarda Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçoktakis ABD Kongresi'nde yaptığı F-16 provokasyonu yapmış ve ikili ilişkilere darbe vurmuştu. Yunanistan'ın eski savunma bakanı Evangelos Apostolakis yaptığı F-16 açıklamasıyla gündeme oturdu.

Eski Yunan bakandan Türkiye itirafı: Er ya da geç alacaklar!
Ekleme: 15.11.2022 - 10:23 Güncelleme: 15.11.2022 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Eski Yunanistan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye'nin er ya da geç F-16 alacağı değerlendirmesinde bulundu.

"Proto Programa" isimli radyo programında konuşan Apostolakis, Türkiye'nin savaşa girmeden kazanımda bulunmak istediğini ileri sürerek, "Savaş net bir kazanç ya da kayıp durumu değildir. Bence savaşlarda her iki taraf da kaybeder ancak biriyle savaşa girmenin bedeli ciddi bir şekilde hesaplanmalıdır." dedi.

"BU ER YA DA GEÇ OLACAK!"

Apostolakis, Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alabilmesi için uygun zeminin oluşturulmaya çalışıldığını ileri sürerek, "Ne zaman olacağını bilemem ama bu er ya da geç olacak." diye konuştu. Yunanistan'ın Ege'de kara sularını 12 mile çıkarma isteğinin Türkiye ile görüşülmesi gerektiğini belirten Apostolakis, kara sularının Ege'de 12 mile çıkarılması halinde deniz taşımacılığı alanının daralacağına dikkat çekti. 

Eski Yunan bakandan Türkiye itirafı: Er ya da geç alacaklar!

Apostolakis, deniz taşımacılığının serbest bir şekilde sürdürülebilmesi ve Yunanistan'ın kara suları ile ilgili egemenlik haklarının güvence altına alınabilmesi için bu durumun dikkate alınması gerektiğini savunarak, "Tüm bunlar için zaman zaman öne sürülen ve değerlendirmeye alınan öneriler var, planlar var, tezler var. Anlaşmaya varılmadı ancak çözümün var olduğunu düşünüyorum. Keyfi karar verip, paylaşım yapamayız." ifadelerini kullandı. Apostolakis geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte yaptığı değerlendirmeyle de gündeme oturmuştu. İki ülke arasındaki en kötü senaryoya hazır olunması gerektiğini ifade eden Apostolakis, bu gerginliğin savaşı tetikleyebileceğini söylemişti. Apostolakis, aynı zamanda Yunan halkına bir uyarıda bulunarak "Bu halk tarih boyunca karşılaşılan zorluklara yanıt vermişti. Herkes, dostlarımız ve muhalefet savaş riskinin farkında olmalıdır" dedi.

Eski Yunan bakandan Türkiye itirafı: Er ya da geç alacaklar!
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