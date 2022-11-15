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Edirne'de tarihi bina alevlere teslim oldu

Gece saatlerinde bölgedeki tarihi metruk binadan duman yükseldiğini gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler 1 saatin ardından alevleri kontrol altına aldı.

Ekleme: 15.11.2022 - 09:02 Güncelleme: 15.11.2022 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Edirne'de tarihi bina alevlere teslim oldu
Gece saatlerinde başlayan yangın korkuya neden oldu.

Edirne'de metruk durumunda bulunan 2 katlı tarihi ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Mahalleli uyandırıldı
Kısa sürede yangın bölgesine gelen ekipler, bir yandan çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken bir yandan da yangının sıçraması ihtimali nedeniyle yan evlerde yaşayan vatandaşları uyandırdı.

'Her yer alevler içindeydi'
Mahalle sakinlerinden Hakkı Rast, polis ekiplerinin kendilerini uyandırdığını ve binayı tahliye ettiklerini söyledi.

Rast, ailece dışarı çıktıklarında her yerin alevler içinde olduğunu anlattı.

Bir diğer vatandaş Zeki Yılmaz da, sesleri duyunca dışarı çıktığını ve alevlerin yükseldiğini gördüğünü belirtti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceme başlattı.

Edirne'de tarihi bina alevlere teslim oldu
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