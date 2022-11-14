  • USD: 18,58 - 18,62
  • EURO: 19,17 - 19,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Olaf Scholz: İstanbul'daki patlama haberini dehşetle duydum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderen Scholz, "Federal hükümet adına başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum" dedi. Alman Başbakan, yaşanan olay nedeniyle 'dehşete düştüğünü' ifade etti.

Ekleme: 14.11.2022 - 15:37 Güncelleme: 14.11.2022 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
Olaf Scholz: İstanbul'daki patlama haberini dehşetle duydum
Taksim İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısının ardından dünyadan Türkiye'ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'daki patlama nedeniyle taziyelerini iletti.

'İnsanları hayatlarından koparan patlama haberini dehşetle duydum'

Scholz mesajında, 'Sayın Başkan, İstanbul'un merkezinde meydana gelen ve masum insanları aniden hayatlarından koparan ve çok daha fazlasını yaralayan patlama haberini dehşetle duydum.' dedi.

'Yaralılara acil şifalar diliyorum'

Alman Başbakan, mesajının devamında, 'Federal hükümet adına başsağlığı dileklerimi ifade etmek isterim. Düşüncelerimiz kurbanların yakınlarıyla birlikte. Yaralılara acil şifalar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

'Düşüncelerimiz terör mağdurları ve aileleriyle birlikte'

Scholz, daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

'İstanbul'un kalbinden bize ulaşan görüntüler korkunç. Bu zor saatlerde düşüncelerimiz terör mağdurları ve aileleriyle birlikte. Türk halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz.'

Steinmeier: Türk halkının yanındayız

Öte yandan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı yayınladı.

Steinmeier, “İstanbul'daki yıkıcı patlama haberi beni sarstı. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte ve tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu şok anında biz Almanlar, İstanbulluların ve Türk halkının yanındayız.” dedi.
Erk Acarer'in hükümeti suçlayan ifadelerine İYİ Parti'li Türkkan destek verdi
Taksim'deki patlamada vefat eden Ecrin ve babası son yolculuğuna uğurlandı
Altılı masadan terör saldırısına ilişkin ortak bildiri
Zelenskiy'den Herson'da zafer pozu
PKK'nın Taksim'de gerçekleştirdiği hain bombalı saldırının ardından provokatif paylaşım yapıldı
6'lı masa 8'inci kez toplandı: Görüntüler tepki çekti!
İstiklal Caddesi'ndeki bombacıyla İsrailli iki asker aynı karede
Küçükçekmece’de kadın teröristin yakalandığı ev görüntülendi
MHP'den PKK'lı teröristlere idam talebi
ABD’nin Suriye’de açtığı akademiden çıkan teröristlerden sivillere bombalı saldırı
Hain saldırının gerçekleştiği bölgeyi ziyaret eden İmamoğlu'na esnaftan ağaç tepkisi
Asgari ücret toplantısı aralıkta başlıyor
Taksim'i kana bulayan patlayıcı TNT çıktı
Süleyman Soylu: ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz
Putin’den İstanbul’daki patlamaya ilişkin taziye mesajı
Taksim'deki bombalı saldırının detayları belli oldu! Teröristin kimliği de açıklandı
Bakan Bozdağ: Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili 46 kişi gözaltında
Taksim'e bombayı yerleştiren teröristin yakalandığı andan kareler
Macron'dan Türkiye'ye Türkçe mesaj: Acınızı paylaşıyoruz terörle mücadelede yanınızdayız
Taksim'de bomba bırakan kadın teröristin kaçış anı kamerada
İstiklal Caddesi'nde patlama: Saldırı noktasına karanfil bırakıldı

İstiklal Caddesi'nde patlama: Saldırı noktasına karanfil bırakıldı

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

27 il için kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor

27 il için kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor

Tabakanın altından çıkardı: Yıllardır gizli kalmıştı hepsi birden bulundu

Tabakanın altından çıkardı: Yıllardır gizli kalmıştı hepsi birden bulundu

Bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! 1 yaşındayken köpek kulübesine hapsedilen bebeğin son hali dram yarattı!

Bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! 1 yaşındayken köpek kulübesine hapsedilen bebeğin son hali dram yarattı!

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor