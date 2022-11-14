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New York Times saldırıyı 'turizm' vurgusuyla servis etti

Amerikan gazetesi New York Times, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen saldırıyı 'turizm' vurgusunu kullanarak algı çalışması ile servis etti. New York Times'in sosyal medya paylaşımında, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor." ifadelerine yer verdi. Terör saldırısını turizm vurgusuyla servis etmesi tepkilere yol açtı.

New York Times saldırıyı 'turizm' vurgusuyla servis etti
Ekleme: 14.11.2022 - 00:31 Güncelleme: 14.11.2022 - 00:42 / Editör: Ozge Selin
New York Times saldırıyı 'turizm' vurgusuyla servis etti
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin haber Amerikan günlük gazetesi New York Times tarafından algı çalışması yürütülerek servis edildi. Yapılan saldırıya ilişkin haberi sosyal medya hesabından paylaşan New York Times, paylaşımında 'Türkiye'ye giden turistlerin en çok gezdiği yer' ifadelerini kullandı.7

New York Times saldırıyı 'turizm' vurgusuyla servis etti

New York Times'ın resmi Twitter hesabında yer alan paylaşımda, 'Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor.' denildi.
Bu paylaşımdan rahatsız olan kullanıcılar, 'Bu nasıl turizm merkezli bir söylemdir?', 'Sadece turistler mi? Nasıl bir bakış açısı?', 'Böyle düşmanca bir haber yazılabilir mi?' diyerek tepki gösterdi.

Gelen tepkilerin ardından Amerikan merkezli gazete yeni bir paylaşımda bulunarak bir skandala daha imza attı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulunarak, 'Pazar günkü patlama, önceki yıllarda şehirlerini vuran ölümcül saldırılardan uzaklaşıyor gibi görünen Türkiye için beş yıllık nispeten sakin bir dönemi paramparça etti.' söylemlerinde bulundu.

New York Times saldırıyı 'turizm' vurgusuyla servis etti




New York Times, yürüttüğü 'turizm' algısını devam ettirerek bir tweet daha attı. Bu kez paylaşımını daha da detaylandırarak 'Türkiye turizm sektörü koronavirüs pandemisinden kurtulmak için çalışırken, patlama yıllarca süren sakinliği paramparça etti.' diyerek tepkilere neden oldu.
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