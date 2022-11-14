İstiklal Caddesi'ndeki bombacıyla İsrailli iki asker aynı karede

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim İstiklal Caddesi'nde dün 16:20'de patlama meydana geldi. Altı kişinin hayatını kaybettiği hain terör saldırısının faili terörist kıskıvrak yakalandı.Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını itiraf etti.Patlama dünya basında da geniş yer buldu. Ancak Ortadoğu basını patlamadaki bir ayrıntıya dikkat çekti. Teröristin patlamadan önceki güvenlik kamera görüntülerinde iki İsrailli kadın askerin de görüldüğünü belirtti.Görüntülerde de iki İsrailli kadın askerin teröristin yanında yürüdüğü görülüyor.Aynı iddialar İsrail basınının önemli medya kuruluşlarından olan 'Ynetnew'de de yer aldı. İsrail ordusu mensubu Atedgi ve Natali Swissa isimli iki kadın askerin Türkiye'de tatil için bulunduğu belirtildi. Atedgi'nin eşi ve Swissa'nın erkek kardeşi Liran Atedgi, yerel haber kuruluşu Ashdodnet'e, ikisinin 'Sekiz İsrailli kadın arkadaşıyla beraber seyahate çıktıklarını ve son gün alışverişe gittiklerini' söyledi.Liran Atedgi, 'Eşim ve ablam merkez meydanda farkında olmadan terörist şüphelinin yanına yürüdüler. Yakındaki bir mağazada birkaç dakika durduklarında onları inceledi ve dışarı çıktıklarında büyük bir patlama oldu, belki 50 metre. (164 fit) konumlarından uzakta' dedi.İki İsrailli'nin kimliğinin tespit edilmesinin ardından İran ve Filistin basını, İsrail'i terör saldırısından sorumlu olabileceğini öne sürdü. Ortadoğu basını İsrail'in patlamada parmağı olduğunu iddia ederken, İran medya kuruluşu IRNA iki İsraillinin fotoğrafını paylaşarak 'saldırıda şüphelinin yanında yürüyen iki İsrailli kadının görüldüğünü' belirtti. İsrail basını ise bunların komplo teorisi olduğunu ifade ederek yalanladı.