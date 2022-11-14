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Fuat Oktay: Barışın sembolü bir ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hain terör saldırısında hayatını kaybeden anne ve kızın cenaze törenine katıldı.

Ekleme: 14.11.2022 - 17:16 Güncelleme: 14.11.2022 - 17:17 / Editör: Ozge Selin
Fuat Oktay: Barışın sembolü bir ülkeyiz
Taksim'de yaşanan hain terör saldırısı sonrasında 6 vatandaş hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı.

Tüm ülkeyi yasa boğan hain terör örgütünün patlamasına her noktadan kınama ve taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

Yaralı vatandaşlar kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahaleler sonrasında tabucu edilmeye başlandı.

Cenaze törenleri gerçekleşti
Hain saldırıda, Arzu Özsoy ile kızı Yağmur Uçar, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan, Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara hayatlarını kaybetti.

Bunun yarı sıra 6 şehidin defin işlemleri gerçekleşti.

Fuat Oktay cenaze törenine katıldı
Siyasiler ve vatandaşlar patlamada şehit düşen aileleri yalnız bırakmayarak cenaze törenlerine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'ın cenaze törenine katıldı.

"Barışın sembolü bir ülkeyiz"
Oktay cenazede; "Barışa inanan ve insana değer veren bir dinin mensubuyuz. Barışın sembolü bir ülkeyiz. Her ne yaparlarsa yapsınlar kim hangi mesajı vermeye çalışırsa çalışsın Türkiye Cumhuriyeti devletiyle milletiyle dimdik ayakta, gereken cevapları da verecektir." ifadelerini kullandı.
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