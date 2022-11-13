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Soruşturma başlatıldı: Bölgede güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Can kaybı ve yaralılar bulunan bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi yok. Patlama sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma başlatıldı: Bölgede güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı
Ekleme: 13.11.2022 - 18:53 Güncelleme: 13.11.2022 - 18:53 / Editör: Ozge Selin
Soruşturma başlatıldı: Bölgede güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

CAN KAYBI VAR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlama ile ilgili yaptığı açıklamada 'İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.'' dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün İstiklal Caddesi'nde meydanında gelen patlama nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmış olup 5 cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca İstanbul sulh ceza Hakimliği tarafından patlama olayı ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verilmiştir" denildi.
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