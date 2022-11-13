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Fuat Oktay'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama: Kadın bir saldırganın bombayı patlattığı belirlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İstiklal Caddesi'nde patlamanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu. Oktay, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin de yaralandığını bildirdi. Oktay, "Kadın bir saldırganın bombayı patlattığı belirlendi." dedi.

Fuat Oktay'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama: Kadın bir saldırganın bombayı patlattığı belirlendi
Ekleme: 13.11.2022 - 20:38 Güncelleme: 13.11.2022 - 21:52 / Editör: Ozge Selin
Fuat Oktay'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama: Kadın bir saldırganın bombayı patlattığı belirlendi
Türkiye'nin gözü İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde..

Taksim İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı..

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, patlamanın meydana geldiği olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olay yerinden açıklama
İncelemeler sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, olayın bir terör eylemi olduğunu düşündüklerini belirtti.

"Terör eylemi olduğu görülüyor"
"Milletimizin başı sağolsun" diyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an itibarıyla kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu bir terör eylemi olduğu görülüyor. 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş bulunuyoruz. 2'si ağır olmak üzere 81 yaralımız var.

"Bu tetikçilerin arkasında kim varsa hesabı sorulacak"
Biz kararlıyız. Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır. Bu olayı çok yakında çözeceğiz. Bu tetikçilerin arkasında kim varsa hesabı sorulacaktır."

Soruşturma başlatıldı
Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili 8 savcı ve 2 başsavcı vekilinin görevlendirildiğini bildirdi.
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