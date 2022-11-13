Emine Erdoğan'dan İstiklal'deki patlamaya ilişkin açıklama: Yüreğimize ateş düştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Taksim'deki patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Emine Erdoğan, “Yüreğimize ateş düştü. Ülkemize geçmiş olsun.” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Taksim'deki patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
YÜREĞİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ
Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden şunları söyledi: "İstiklal Caddesinde meydana gelen patlama haberiyle yüreğimize ateş düştü. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. Ülkemize geçmiş olsun."