Türkiye genelinde 'çök kapan tutun' tatbikatı!
Son dakika haberi! Türkiye'nin 81 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' düzenleniyor. Tatbikat saat 18.57'de başladı. Tatbikat, İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından 1999 Düzce Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla planlandı. AFAD, telefonlara "Hayati Uyarı Bildirimi" başlıklı bir uyarı gönderdi.
Türkiye'nin 81 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' düzenleniyor. Belediye ve cami hoparlörlerinden duyurular yapıldı, televizyon ve radyolarında uyarılar yayımlandı.
TATBİKAT, DÜZCE DEPREMİ'NİN 23. YILI NEDENİYLE PLANLANDI
Tatbikat, İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından 1999 Düzce Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla planlandı.
'ÇÖK-KAPAN-TUTUN' HAREKETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Amaç; deprem anına ilişkin farkındalık oluşturmak. Bu kapsamda hayat kurtaran 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi gerçekleştirildi.
'HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ'
AFAD, telefonlara 'Hayati Uyarı Bildirimi' başlıklı bir uyarı gönderdi.
'KORKU VE PANİK OLMASIN DİYE SİREN ÇALMADI
AFAD Başkanı Sezer, korku ve panik yaratmamak için siren sisteminin kullanılmayacağını söyledi. AFAD merkez binasında ve illerde afetlerle ilgili ekipman ve araçlar sergilenecek.
Tatbikata; ailelerin, yurtlarda kalan öğrencilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanlarında yaşayanların, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşlarında çalışanların katılması teşvik edilecek.
AFAD BAŞKANI SEZER DETAYLARI AÇIKLADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, yaptığı açıklamada, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57'de ülke genelinde yapılacak 'çök kapan tutun' tatbikatı hazırlıkları hakkında bilgi verdi.
2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında, 56 milyon kişiye afet farkındalık eğitimi verildiğini, 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında ise 94 bin tatbikatın yapıldığını anlatan Sezer, eğitim verilen insanların davranış kalıplarının değişmesini, deprem ve diğer afetlerle ilgili bilincin kazanılmasını ve bilgilerin yenilenmesini istediklerini belirtti.
Sezer, son bir haftada Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurumlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki öğrenci yurtlarında 'deprem anı ve tahliye tatbikatı' yapıldığına işaret ederek, 12 Kasım'da yapılacak tatbikatın Türkiye genelinde ilk kez uygulanacağını söyledi.
HAY SİSTEMİ ÜZERİNDEN BİLGİLENDİRME MESAJLARI İLETİLECEK
Tatbikata ilişkin tüm duyuruların yapıldığını bildiren Sezer, Haber Alma ve Yayma Sistemi (HAY) üzerinden çarşamba günü 66 milyon 154 bin kişinin cep telefonlarına gönderilen bilgilendirme mesajının iletilmeye devam edeceğini bildirdi.
Yunus Sezer dün yaptığı açıklamalarda 12 Kasım saat 18.57'de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilecek 'Hayati Uyarı Bildirimi' ile sesli uyarı yapılacağını, televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlanacağını kaydetti.
Ayrıca okullarda öğrencilerin de bilgilendirildiğine dikkati çeken Sezer, herkesin, nerede bulunursa bulunsun tatbikata katılmalarını istediklerini vurguladı.
'ÇÖK KAPAN TUTUN' HAREKETİ
Sezer, tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda 'çök kapan tutun' hareketinin yapılması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:
'Uzmanlarımız ve eğitimcilerimiz, tatbikattan elde edilen verilerle 'ne eksiklerimiz var, uygulamada nelerle karşılaşıyoruz' bunların da analizini yapacak. Ona göre yol haritamızı takviye ederek, güçlendirerek devam edeceğiz ama gelinen noktada şuna çok seviniyoruz. Bütün ülkede afet farkındalığı oluşturmayı hedefliyorduk, buna adım adım ilerliyoruz.'
KORKU VE PANİK OLMASIN DİYE SİREN SİSTEMİNİ KULLANMAYACAĞIZ
HAY sisteminden verilecek anonsların cami ve belediye hoparlörlerinden de yayınlanacağına işaret eden Sezer, 'Korku ve panik olmasın diye siren sistemini kullanmayacağız. SMS bildirim, Hayati Uyarı Bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden, TRT'ye ait televizyon ve radyo kanallarından otomatik olarak, diğer radyo ve televizyonlarda ise bilgilendirmelerle vatandaşlarımıza ulaşmış olacağız.' dedi.