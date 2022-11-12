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Muğla'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 12.11.2022 - 20:57 Güncelleme: 12.11.2022 - 20:58 / Editör: Ozge Selin
Muğla'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıveliler Mahallesi Gökbeldağı mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Bölgede kazı yapıldığını belirleyen ekipler, tespit edilen şüphelilerin adreslerine düzenledikleri operasyonda 2 cep telefonu, 8 kırıcı demir uç, demir kanca, 10 metre elektrik kablosu, merdiven, kazma, kürek ve patlayıcı toz madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.D. ve İ.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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