MSB: Bedeli ağır oldu! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist , Fırat Kalkanı operasyonu bölgesinde de 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi.

MSB'den şu açıklama yapıldı:Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi.Teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.