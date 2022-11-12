MSB: Bedeli ağır oldu! 12 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist , Fırat Kalkanı operasyonu bölgesinde de 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi.
MSB'den şu açıklama yapıldı:
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.