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İsveç sözünü çabuk unuttu: Terör yandaşları yürüdü, polis korudu

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türkiye'nin, Irak'ın kuzeyinde terörü bitirmek için yaptığı operasyonları protesto etti. Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.

İsveç sözünü çabuk unuttu: Terör yandaşları yürüdü, polis korudu
Ekleme: 12.11.2022 - 23:27 Güncelleme: 12.11.2022 - 23:28 / Editör: Ozge Selin
İsveç sözünü çabuk unuttu: Terör yandaşları yürüdü, polis korudu
Başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç ile Türkiye arasında yapılan NATO anlaşmasının da iptalini istedi.

PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı.

Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.

Öte yandan ülkenin haber ajansı TT'nin haberine göre, ülkede 16 Kasım'da meclise gelmesi beklenen anayasa değişikliği ile hükümet ve kolluk kuvvetlerine, 'terörist organizasyonlarla ilişki görülmesi durumunda örgütlenme hürriyetini engelleme hakkı' veriliyor. 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasadan sonra terör örgütü PKK/YPG'nin gösterilerinde ne gibi önlemlerin alınacağı merak ediliyor.

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