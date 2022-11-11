AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan 10 Kasım’da dans eden İmamoğlu’na gönderme: Bu densizliğe isyanım var

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale'deki ziyaretleri kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Merkezi açılışı ve Spor Bilimleri Fakültesi binası temel atma törenlerine katıldı.Hizmete açılan tüp bebek merkezinin açılışında konuşan Turan, merkezin Çanakkale ile Edremit Körfezi bölgesindeki tek merkez olacağını, çocuk hayali kuran aileler için bunun çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.Ardından ÇOMÜ'nün Dardanos Yerleşkesi'nde bulunan Spor Bilimleri Fakültesi binası temel atma töreni gerçekleştirildi.Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla dün çeşitli anma programları düzenlendiğini söyledi.İmamoğlu'na eleştiriAtatürk'ün anıldığı günde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Kongre Merkezinde eşiyle beraber dans etmeyi ve eğlenmeyi tercih ettiğini ifade eden Turan, şunları kaydetti:'Dün üzülerek gördük. Bir büyükşehrimizin belediye başkanı maalesef yas günü olan, matem günü olan, siyahları giyindiğimiz özel bir gün olan 10 Kasım'da eşiyle dans etmeyi, müzik içerisinde eğlence yapmayı adeta görev bilerek bir adım attı. Söylemeden geçemeyeceğim. Bu dansı o değil de ben yapsaydım, bu dansı o değil de bir AK Partili belediye başkanı yapsaydı, polemik mi istersiniz, manşetler mi istersiniz?Günlerce Türkiye bunlara boğulurdu. Ama 10 Kasım'da eşiyle dans eden bir belediye başkanını hiçbir basın kuruluşu eleştirmedi. Buna isyanım var. Bu münasebetsizliğe, bu densizliğe isyanım var. O yüzden diyorum ki, Atatürkçülük 10 Kasım'da dans ederek değil, onun emanetine göğüsleyerek, omuzlayarak, cumhuriyetimizi ayağa kaldırarak olur.'Turan ve beraberindekiler daha sonra Çanakkale'nin 2040 yılına kadar içme suyu sorununu çözülmesini sağlayacak olan, Çanakkale 2. Etap İçme Suyu Arıtma Tesisi belediye devir törenine katıldı.Artıma tesisi devir töreniDSİ 252. Şube Müdürü Murat Güldoğan törende, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a tesisin devir teslimini gerçekleştirdi.Başkan Gökhan, imza töreninde yaptığı konuşmada, tesiste arıtılacak suyun şişelenmiş sulardan daha üst seviyede kaliteye sahip olacağını söyledi.Kentte günlük 48 bin metreküp kapasiteli bir tesisten 100 bin metreküp bir arıtma tesisine geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gökhan, 'Bunlar Çanakkale'nin geleceğiyle ilgili çok önemli yatırımlar, çok önemli bir girişim. Artık kentlerin nüfusu artıyor, bugünden yarını planlamak bizlerin görevi.' diye konuştu.Bülent Turan ise AK Parti hükümetleri olarak parti ayrımı yapmaksızın yatırım yapmaya devam ettiklerini hatırlattı.Bunun en büyük ve en son örneğinin Çanakkale'deki arıtma tesisi olduğuna işaret eden Turan, bu tesis ile kentin içme suyu sorununun 2040 yılına kadar çözüldüğünü belirtti.Konuşmasında, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Bülent Turan, şöyle devam etti:'İsveç Başbakanı Türkiye'de Cumhurbaşkanımızla beraber dün harika bir toplantı gerçekleştirdi. O toplantının bitiminde yapılan açıklamalar Türkiye'nin dünyadaki süreçlere nasıl yön verdiğini bir daha göstermiş oldu. Bugün bir Avrupa ülkesi, İsveç gibi bir ülke Türkiye'nin talebi doğrultusunda terör örgütleriyle olan yanlış mevzuatını düzeltmek için anayasa değişikliği yapmaya başladı.Ocak ayında Türkiye'nin talebi doğrultusunda İsveç'te anayasa değişikliği çalışması gündemde. Bunlar kıymetli işler. Dün Türk Devletler Teşkilatı Zirvesi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adeta tanınan bir devlet gibi gözlemci üye sıfatıyla toplantıda yer almasına karar verildi. Kuzey Kıbrıs'ımız artık tanınan bir devlet statüsünde o toplantıda yer aldı.'Törenlere, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ilçe ve belde belediye başkanları ile davetliler katıldı.