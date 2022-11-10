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Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 10 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurdun doğu ve güneydoğusunda sağanak yağış ve yer yer karla karışık yağmur tahmin ediliyor. Marmara ve İç Anadolu da ise sis ve pus bekleniyor.

Ekleme: 10.11.2022 - 09:17 Güncelleme: 10.11.2022 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop, Karaman ve Niğde çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların yarın Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 9°C, 19°C

Az bulutlu

İSTANBUL 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 18°C

Az bulutlu

KOCAELİ 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Ege'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 0°C, 15°C

Az bulutlu

DENİZLİ 8°C, 20°C

Az bulutlu

İZMİR 10°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 8°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 18°C


Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Karaman ve Niğde çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 4°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, doğusunun çok bulutlu, Sinop çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 15°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 0°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 9°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

TOKAT 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

TRABZON 12°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğusunun yükseklerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 6°C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ERZURUM 0°C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS -3°C, 10°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı


VAN 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 8°C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 8°C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 11°C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

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