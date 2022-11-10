Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop, Karaman ve Niğde çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.Yağışların yarın Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE 9°C, 19°CAz bulutluİSTANBUL 10°C, 18°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 6°C, 18°CAz bulutluKOCAELİ 8°C, 18°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Ege'de pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 0°C, 15°CAz bulutluDENİZLİ 8°C, 20°CAz bulutluİZMİR 10°C, 22°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 8°C, 21°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 12°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 15°C, 24°CParçalı ve az bulutluHATAY 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 4°C, 18°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Karaman ve Niğde çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 4°C, 16°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 1°C, 17°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ 3°C, 13°CParçalı ve az bulutluKONYA 4°C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı, doğusunun çok bulutlu, Sinop çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 2°C, 15°CParçalı bulutluKASTAMONU 0°C, 15°CParçalı ve çok bulutluSİNOP 12°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 7°C, 15°CParçalı bulutluÇok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ARTVİN 9°C, 12°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıSAMSUN 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurluTOKAT 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurluTRABZON 12°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğusunun yükseklerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ELAZIĞ 6°C, 13°CÇok bulutlu, sağanak yağışlıERZURUM 0°C, 9°CÇok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıKARS -3°C, 10°CÇok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıVAN 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR 8°C, 15°CÇok bulutlu, sağanak yağışlıGAZİANTEP 8°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 8°C, 17°CÇok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA 11°C, 18°CÇok bulutlu, sağanak yağışlı