CHP'nin ortakları birbirine girdi! HDP'den İYİ Parti'ye: 'Haddini bil Akşener!'

CHP'nin ittifak ortakları HDP ve İYİ Parti birbirine girdi! AK Parti heyeti, geçtiğimiz günlerde Anayasa değişiklik teklifi için Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortakları HDP'ye de yapılan ziyarete ilişkin, 'Kadere bakın kimler kimlerle yan yana geldi.' demişti.Bunun üzerine HDP Sözcüsü Ebru Günay'dan, Akşener'e sert bir tepki geldi. Günay yaptığı açıklamada, Akşener'e 'HDP'ye dil uzatacağınıza siz ne konuştunuz onu söyleyin.' dedi.'HADDİNİ BİL AKŞENER'Akşener'e 'Haddini bil.' diyerek tepkisini sürdüren HDP Sözcüsü, '17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil.' dedi.'BİZ 3'ÜNCÜ SİZ 5'İNCİ PARTİSİNİZ'Günay, konuya ilişkin açıklamasının devamında ise şunları söyledi: Akşener'e buradan soruyoruz; Türkiye'nin 3'üncü büyük partisi olarak bizi ziyarete gelen AK Parti heyeti, Meclis'in 5'inci partisini yani sizi ziyaret etti. HDP'ye dil uzatacağına siz ne konuştunuz onu söyleyin. Sen HDP'yi bırak Sedat Bucak ile ne konuştun onu açıkla. 17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil. Karanlıkla büyüyen, karanlıktan beslenen ülkeye karanlıktan başka bir şey vadetmeyeceklerini çok iyi biliyoruz.