Lübnan'da 5.5 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Lübnan'da, Sudan'a gönderilmek istenilen 5 milyon 500 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi. Lübnan İçişleri Bakanlığı, düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ülkenin güneyindeki bir bölgeye gelen istihbarat bilgisi üzerine operasyon düzenlendiği ifade edildi.Operasyonda Beyrut Limanı'ndan Sudan'a gönderilmek istenilen 5 milyon 500 bin adet 'captagon' hap ele geçirildiği kaydedildi.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, operasyonda kaç kişinin gözaltına alındığı bilgisine değinilmedi.