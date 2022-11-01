Başkan Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen programa, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bazı üyeleri ve 37 ilden milletvekilleri katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bazı üyeleri ve 37 ilden milletvekilleri katıldı.Toplantı, 3 saat 30 dakika sürdü.