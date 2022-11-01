AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin görevini Belgin Uygur’a devretti

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliği görevinden 'affını istediğini' açıklamıştı.Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine de Özlem Zengin getirildi. Özlem Zengin'in yerine ise Genel Başkan Yardımcılığı görevine Belgin Uygur getirildi.AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreni ile Özlem Zengin Genel Başkan Yardımcılığı görevini Belgin Uygur'a devretti.1977 Balıkesir doğumlu, Baba Adı Turgut, Anne Adı GülistanAvukat; 1995 yılında Bigadiç İmam Hatip Lisesini, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.2001 yılından bu yana Balıkesir ilinde serbest avukat olarak çalıştı.2017 – 2018 tarihleri arasında AK Parti Balıkesir Kadın Kolları İl Başkanlığı görevini yürüttü.27.Dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili seçildi.AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK Üyesi olarak seçildi.TBMM Adalet Komisyonu Kâtip Üyesi ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ÜyesiOrta düzeyde Arapça ve İngilizce bilen Uygur, evli ve 3 çocuk annesidir.