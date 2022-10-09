Muhalif gazeteci Şaban Sevinç'ten 'Kılıçdaroğlu hafız' iddiasına tepki: Allahım sen bana sabır ver
Muhalif gazeteci Şaban Sevinç, CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt'ün 'Kılıçdaroğlu Kur'an'ı ezbere bilir' sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdi.
Altılı ittifakın muhafazakar ortaklarından oy devşirmek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'muhafazakar' bir profil çizme çalışmaları boyut atladı.
CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu iddia etti. Öğüt, "İnanın samimi söylüyorum Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor." ifadelerini kullandı.
Muhalif isimler bile çileden çıktı
Ana muhalafet cephesindeki bu çaba muhalif gazetecileri bile çileden çıkardı. Öğüt'ün bu iddiasına muhalif gazeteci Şaban Sevinç'ten ilginç bir tepki geldi.
Sevinç, Twitter hesabından Öğüt'ün sözlerini alıntılayarak 'Allahım sen bana sabır ver' ifadelerine yer verdi.