Muhalif gazeteci Şaban Sevinç'ten 'Kılıçdaroğlu hafız' iddiasına tepki: Allahım sen bana sabır ver

Altılı ittifakın muhafazakar ortaklarından oy devşirmek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'muhafazakar' bir profil çizme çalışmaları boyut atladı.CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu iddia etti. Öğüt, "İnanın samimi söylüyorum Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor." ifadelerini kullandı.Ana muhalafet cephesindeki bu çaba muhalif gazetecileri bile çileden çıkardı. Öğüt'ün bu iddiasına muhalif gazeteci Şaban Sevinç'ten ilginç bir tepki geldi.Sevinç, Twitter hesabından Öğüt'ün sözlerini alıntılayarak 'Allahım sen bana sabır ver' ifadelerine yer verdi.