İsveç'in NATO iki yüzlülüğü! Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları polis eşliğinde gösteri yaptı
Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin tüm taleplerini kabul etmişti. Ancak İsveç’te terör örgütü yandaşları ve temsilcileri hiçbir engelle karşılaşmadan yaptıkları faaliyetlere devam ediyor. Bu kapsamda İsveç'in başkenti Stockholm yine bir skandala daha ev sahipliği yaptı. Terör örgütü yandaşları polis eşliğinde gösteri düzenledi.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak istemesine Türkiye olumsuz karşılık vermesiyle başlayan görüşmeler sonucunca üç ülke arasında üçlü muhtıra imzalanmış ve iki İskandinav ülkesi de terör örgütlerine destek vermeyeceklerini açıklamıştı.
Ancak İsveç sokaklarındaki PKK/YPG yandaşlarının skandal gösterilerine bir yenisi daha eklendi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.
POLİS EŞLİĞİNDE SKANDAL GÖSTERİ!
YPG/PKK'yı simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı.
Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.