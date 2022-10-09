İsveç'in NATO iki yüzlülüğü! Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları polis eşliğinde gösteri yaptı

Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin tüm taleplerini kabul etmişti. Ancak İsveç’te terör örgütü yandaşları ve temsilcileri hiçbir engelle karşılaşmadan yaptıkları faaliyetlere devam ediyor. Bu kapsamda İsveç'in başkenti Stockholm yine bir skandala daha ev sahipliği yaptı. Terör örgütü yandaşları polis eşliğinde gösteri düzenledi.