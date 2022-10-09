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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 2023 mesajı: Muhafazakar devrimcilerle 2023'ü başarıyla bitireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşmasında konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan "Benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. Onlarla 2023'ü başarıyla bitireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 2023 mesajı: Muhafazakar devrimcilerle 2023'ü başarıyla bitireceğiz
Ekleme: 9.10.2022 - 18:19 Güncelleme: 9.10.2022 - 18:55 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 2023 mesajı: Muhafazakar devrimcilerle 2023'ü başarıyla bitireceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşmasında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Kuruluşundan bugüne kadar vakfımızın faaliyetlerinde emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün TÜGVA 81 ildeki temsilcilikleri ile bünyesinde 41 yurt ile, 300 bini aşkın üyesiyle ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline gelmiştir. Vakfımızın burslarıyla, eğitim öğretim çalışmalarıyla, kültür sanat faaliyetleriyle gençlerimizin hayatlarında verdiği faaliyetleri takdirle takip ediyorum.

Hz. Mevlana sorar; kişinin değeri nedir? Sonra kendisi cevaplar: Aradığı şeydir. Sizler ilimden sanata kadar her alanda ne aradığınızı bildiğiniz için değerlisiniz. Gençler, aradığımız şey Hz. Adem'den bugüne insanlığın iman ve hikmet ocağında şekillenmiş tüm birikimdir. Aradığımız şey milletimizin Malazgirt'ten bugüne coğrafyamıza ilmik ilmik okuduğu tüm değerlerimizdir. Artık gerisini sen kıyas et. Bu söze uygun şekilde günlerce konuşsak, bitiremeyeceğimiz asıl meramımı sizlere aktarabildiğime inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 2023 mesajı: Muhafazakar devrimcilerle 2023'ü başarıyla bitireceğiz

'GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE YOL YÜRÜMEYE DEVAM'

Türkiye istikbali uğruna cephelerde feda etmişti. Yıllarca birilerinin kirli siyasetinde bu ülkenin nice genci araç olarak kullanıldı. Siyasi parti tabelasına gizlenmiş, bölücü örgütün ele başlarına, sinsi emellerine kurban ettiler. Bunun için sorumluluk üstlendiğimiz her yerde attığımız adımları gençlerimizle planladık, hayata geçirdik.

İktidarlarımız boyunca yaptığımız her faaliyetin odağında gençlerimiz var. Bugün de gençlerimizle birlikte yol yürümeye devam ediyoruz. Gençler ben size inanıyorum. Size güveniyorum. Sizin ufkunuz ve hayalleriniz vizyonumuzu genişletiyor. İyi ki sizler gibi yol arkadaşlarına sahibiz.

Gençler şunu unutmayın; biz varız bir de karşımızda düşmanlar var. Varsa eğer birileri, oldukları gibi görecekleri de vardır. Siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik olarak kendi iradesini ortaya koyan Türkiye fotoğrafı şekillendikçe yeni durumlarla karşılaşıyoruz. Bu tarihi süreçte yaşadığımız her hadise karşımızdakilerin yüzlerini ortaya koymaya başladı. Özgürlük diyenlerin maskeleri inince faşist suratları belirdi. Hak hukuk diyenlerin maskeleri inince altında zalim suratları patladı.

Medeniyetimizin bize çizdiği sınırlar, onlar gibi olmamıza asla izin vermez. Bu toprakların evlatlarıysak, barbar, zalim, bencil olamayız. Biz kurtuluşu Allah'ın ipine sarılmakta görenler olarak, asırlardır içimize yerleştirilen truva atlarının oyunlarına gelemeyiz. Ecdadımız bu şekilde, 3 kıta, 7 iklimde, barışın adaletin, huzurun bayrağını dalgalandırmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 2023 mesajı: Muhafazakar devrimcilerle 2023'ü başarıyla bitireceğiz

'BİZİM TERÖR ÖRGÜTLERİNE KAPTIRACAK EVLADIMIZ YOK'

Maziden atiye kurduğumuz köprünün, her bir rengi değeri bizim için değerlidir. Bu ülkenin 85 milyon insanının he biri 1. sınıf vatandaşıdır. Bizim ne terör örgütlerine, ne de diğer ülkelere kaptıracak tek bir evladımız yoktur. Yasin Börü'nün katilinin nerede olduğunu biliyoruz. Bay Kemal'i de yandaşlarını da biliyoruz bunlara asla prim vermeyeceğiz. Kardeşlerim, nasıl hep birlikte Türkiye isek, nasıl hep birlikte tüm mazlumların ve mağdurların umuduysak, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymaya var mıyız?

Ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda nasıl eser ve hizmetlere kavuşturduysak, Türkiye'nin inşasını da sizlerle oluşturacağız. Sultan Ahmet'in dili olsa da konuşsa. Hep öyle konuştuk. Oradaki dikili taşın önünden Ayasofya'nın açılacağı günü konuştuk. Ama rabbim Ayasofya'nın açılışını bize nasip etti.

Benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. Onlarla 2023'ü başarıyla bitireceğimize inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması‘nda açıklamalarda bulunuyor.
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