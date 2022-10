Başkan Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Bu önemli eseri İstanbul'umuza kazandıran Mimar Sinan Üniversitesi'ninin değerli yöneticilerini, mimarından işçisine tebrik diyorum. Bu projeye destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımızı kutluyorum.Başkan Erdoğan'dan Onur Şener cinayetine ilişkin açıklama: 'Olayı istismar etmek insani değildir' | VideoBirbirinden kıymetli eserler maalesef zarar görüyordu. 2011'de müzemizin bu sorunu getirildiğinde ilk talimatımız müzemizin Tophane'ye taşınması talimatını vermek oldu.Tüm aşamalarını bizzat takip ettiğimiz İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin inşasını tamamladık. Estetik özellekleriyle bu müze şehrimize yakışan bir eser oldu.Diğer pek çok vasfının yanı sıra müzemiz, seramik ve hat örnekleriyle Türkiye'nin en büyük sanat örneklerine sahiptir. Bugün resmi ve heykel müzemizin koleksiyonu 10 binin üzerine çıkmıştır.Gerek binasıyla gerek koleksiyonuyla İstanbul Resim ve Heykel Müzemizi İstanbul'umuza kazandıranlara bir kez daha teşekkür ediyorum.Nereye gidersek gidelim ülkemizin her köşesinden adeta tarih fışkırıyor. Kültürüyle kadim değerleriyle milletimizin bağını koparmak isteyenler eşsiz kültür varlığımızın kıymetini bilemediler. Husumet dolu adımlar attılar. Vatandaş ayrımına gidenler benzer bir tavrı sanat dallarımıza yönelik de sergilediler.Bu zihniyetin elinde Türkiye modern sanat dallarında hak ettiği seviyeye gelemediği gibi geleneksel sanat dallarında da çok ciddi itibar kaybetti.Ülkemizin kültür ve sanat hayatına zenginlik katacak her türlü esere ve projeye samimiyetle sahip çıktık. Son 20 yılda toplam 164 müzenin onarım ve restorasyon çalışmalarını yaparak tamamen yeniledik.56 müzeyi ilk kez ziyarete açtık, 18'ini de yeni inşa edilen binalarında ziyaretçileri ile buluşturduk. 9 bin 34 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk.Sanatçılarımızı kendi kaderlerine terk etmedik. Sinemadan tiyatrocularımza kadar sağladığımız her türlü destek ve teşviklerle sanat camiamızın yanında olduk. Biz siyasette, diplomaside ve eğitimde olduğu kadar sanatta da bir ayağımızla bu topraklara basıyoruz.Sanatı tekelleştiren çarpık bakış açılarını reddediyoruz. Bu tür ötekileştirici ve düşmanlaştırıcı yaklaşımların kimseye faydası olmadığı gibi kaybedenin milletimiz olduğunu belirtmek isterim.Hünharca katledilen müzisyen bir kardeşimizin acısını istismar etmek, bunun üzerinden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir, ne de vicdanidir. Bu sevgili eşine yapılmış bir zulümdür. Maktulün sevdiğini yaralayan fevri davranışlardan uzak duracağız.Türkiye Yüzyılı diye sembolleştirdiğimiz bu yeni dönemin inşasında akademisyenlerimizle, bilim adamlarımızla birlikte sanatçılarımızın da öncü rol oynamasını bekliyoruz.'