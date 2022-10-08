CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu 2023 bütçesini yasal süre içerisinde sunamadı

AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'li İBB yönetiminin 2023 bütçesini yasal süre içerisinde ilgili makama sunamadığını belirtti. Yaptığı paylaşımda Göksu, "Böyle bir beceriksizliği nasıl becerdiniz?" dedi.