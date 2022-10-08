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CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu 2023 bütçesini yasal süre içerisinde sunamadı

AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'li İBB yönetiminin 2023 bütçesini yasal süre içerisinde ilgili makama sunamadığını belirtti. Yaptığı paylaşımda Göksu, "Böyle bir beceriksizliği nasıl becerdiniz?" dedi.

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu 2023 bütçesini yasal süre içerisinde sunamadı
Ekleme: 8.10.2022 - 18:15 Güncelleme: 8.10.2022 - 18:20 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu 2023 bütçesini yasal süre içerisinde sunamadı
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu CHP'li İBB yönetiminin yasal süre içerisinde 2023 bütçesini ilgili makama sunamadığını belirtti. İmamoğlu'nun başka hesaplar peşinde koştuğunu belirten Göksu, 'Yönettiği belediyenin 'hesabını' yapamayanları İstanbulluların takdirine bırakıyorum' dedi.

'BÖYLE BİR BECERİKSİZLİĞİ NASIL BECERDİNİZ?'
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Göksu, 'Böyle bir beceriksizliği nasıl becerdiniz? CHP'li İBB Başkanı, belediyenin 2023 bütçesini hazırlayıp “YASAL SÜRE İÇERİSİNDE” ilgili makamlara sunamadı. Yönettiği belediyenin “hesabını” yapamayanların “başka hesaplar” peşinde koşmasını İstanbulluların takdirine bırakıyorum.' ifadelerine yer verdi.

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu 2023 bütçesini yasal süre içerisinde sunamadı

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu 2023 bütçesini yasal süre içerisinde sunamadı

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu 2023 bütçesini yasal süre içerisinde sunamadı
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu 2023 bütçesini yasal süre içerisinde sunamadı
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