Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun asılsız iddia ve ithamları dava sebebi oldu!Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kadıköy atık suyu temel atma töreninde yaptığı açıklamaları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.Bakan Adil Karaismaioğlu'nun avukatı Ömer Faruk Güzel tarafından nöbetçi İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Ekrem İmamoğlu'nun 5 Ekim 2022'de Kadıköy atık su ve yağmur suyu hattı yatırımları temel atma töreninde Karaismailoğlu'na yönelik asılsız, iftira içeren iddia ve ithamlarda bulunduğu ve kişilik haklarını ağır şekilde ihlal ettiği belirtildi.Dilekçede, Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını hiçbir belge veya materyal ile desteklemediği, sadece iftira kastıyla hareket ettiği ifade edildi. Adil Karaismailoğlu hakkında herhangi açılmış bir dava bulunmamasına rağmen hakkında dava olduğu şeklindeki ifadeleriyle masumiyet karinesinin ihlal edilerek kamuoyunun yanlış yönlendirmeye çalışıldığı da vurgulandı. Yargı kararıyla sonuçlanan herhangi bir hüküm olmadığı haldeolduğu belirtildi.Adil Karaismailoğlu'nun bakanlık görevini hakkıyla ve üstün bir azimle yerine getirdiği belirtilen dilekçede, iş ve işlemlerinde Anayasa ve yasalara tam olarak bağlı hareket ettiği kaydedildi. Dilekçede, 'denilen dilekçede, davalının küçük düşürmeye karalamaya yönelik kasıtlı, gerçek dışı ifadeleri nedeniyle Türk Medeni Kanunu'nda 'Kişiliğin korunması, Türk Borçlar Kanunu'na göre 'vemaddelerinden yasal sorumluluğu bulunduğu belirtildi. Dilekçede, davanın kabul edilerek haksız fiilin doğurduğu sonuçlar nedeniyle yasal faiziyle birlikte 250 bin TL manevi tazminatın Ekrem İmamoğlu'ndan tahsiline karar verilmesi talep edildi.