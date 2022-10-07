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Tokat'ta zehirlenme şüphesi: 50 kişi tedaviye alındı!

Tokat'ta hastanede yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 50 kişi aynı hastanede tedavi altına alındı. Hastane Başhekim Yardımcısı Yasin Önder konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ekleme: 7.10.2022 - 20:17 Güncelleme: 7.10.2022 - 20:22 / Editör: Ozge Selin
Tokat'ta zehirlenme şüphesi: 50 kişi tedaviye alındı!Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde et döner, pilav ve çorba yiyen hastane personeli ile refakatçiler, bir süre sonra istifra şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurdu.

Yedikleri gıdalardan zehirlendikleri tahmin edilen 50 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Yalçın Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Bugün öğleden sonra 02.30 gibi öğle yemeğinden 2,5 saat sonra hastanemiz personellerinden yaklaşık 50 civarında basit gıda semptomlarıyla bulantı, kusma ve karın ağrısıyla ayakta acil servisimize başvurmuştur. İlk bulgular olarak da basit gıda zehirlenmesi tespit edilmiştir. İhtiyacı olanlara serum takılmıştır. Basit tedaviler yapılmıştır. Bunu dışında ağır hastamız, ağır vakamız olamamıştır. Şu saat itibarıyla yeni vaka çok nadir. Tek tük görmekteyiz. Şu an 50-55 arasında hastamız var. Büyük ihtimalle öğlen etli yemek vardı, ondan kaynaklandığını düşünüyoruz. Tarım Müdürlüğünce numuneler alındı. Sonuçlar çıkınca daha net konuşabileceğiz. Biz 1600 kişilik yemek hazırlıyoruz farklı kazanlarda.' diye konuştu.
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