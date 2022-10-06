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Yozgat'taki tek CHP'li belediyeden heykel hizmeti

Yozgat'ın 13 ilçesi arasında tek CHP'li belediye olan Çayıralan'da, 60 yıl önceki Avrupa'ya göçü temsilen Umuda Yolculuk heykeli dikildi.

Yozgat'taki tek CHP'li belediyeden heykel hizmeti
Ekleme: 6.10.2022 - 14:03 Güncelleme: 6.10.2022 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
Yozgat'taki tek CHP'li belediyeden heykel hizmeti
Heykel ve CHP belediyeleri artık Türk toplumunda özdeşleşmiş iki kavram...

CHP'nin son heykel hizmetinin adresi ise Yozgat'ın 13 ilçesi arasında CHP'li belediyenin bulunduğu tek ilçe olan Çayıralan.

Çayıralan'da heykel dikmek için seçilen bahane de 60 yıl önce Avrupa'ya verilen işçi göçü.

Umuda yolculuk anıtı dikildi
Almanya başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine 1960'lı yıllarda ilk gidenleri yolcu eden, günümüzde ise Avrupa ülkelerinde en fazla işçisi bulunan illerden biri olan Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, gurbetçileri temsil eden ‘Umuda Yolculuk' anıtı dikildi.

Hollanda ve İstanbul'dan sonra Yozgat'ın Çayıralan ilçe meydanına dikilen anıt ile yurt dışına göç eden birinci kuşak işçilerin anısı ölümsüzleştirildi.

Üçüncü umuda yolculuk anıtı
Böylece söz konusu anıt, üçüncü kez yapılmış oldu. Türk işçilerin Avrupa'ya olan kederli göç serüvenlerini ölümsüzleştirmek amacıyla ilk anıt, 2014 yılında Rotterdam'a dikildi.

Hollanda'dan sonra İstanbul Moda Parkı'nda ‘Umuda Yolculuk' adı ile inşa edildi.

'Anıtın dikilmesinden dolayı gurur duyuyorum'
Üçüncü anıtın kendi ilçesine dikilmesinin kendisi adına gurur verici olduğunu söyleyen Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Çodar yaptığı açıklamada, 'Bu görmüş olduğumuz anıtı; 1960'lı yıllarda eline tahta bavulunu alıp, bir bilinmeze, Avrupa'ya, nereye gittiğini de bilmeyen, ne iş yapacağını bilmeyen, memleketimizin bir simgesi halinde yurt dışında yaşayan, özellikle üçüncü kuşak vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda buraya koyduk.

Memleketimiz bir gurbetçi memleketidir. Gelişmişliği yurt dışında yaşayan gurbetçiler sayesinde biz gördük, parayı biz onların sayesinde gördük. Burada yoksulluğu onların sayesinde aştık.

Bazı insanlar bu anıta karşı gelmiş olsa dahi benim için benim açımdan manevi değeri çok çok büyüktür, iyi ki arkadaşlar yaptırmışlar, iyi ki böyle bir talepleri olmuş. Bu anıt buraya, ilçemize güzel yakıştı. Bu anıttan biri Hollanda'da, biri İstanbul'da, üçüncüsü de buraya yaptırıldı.' diye konuştu.
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