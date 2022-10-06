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Beyaz Gazete
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Abdullah Gül'den Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamalarına destek

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu başörtüsü serbestliğini içeren yasa teklifinden dolayı tebrik etti.

Ekleme: 6.10.2022 - 12:30 Güncelleme: 6.10.2022 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
Abdullah Gül'den Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamalarına destek
Türkiye siyasette hareketli günler geçiriyor.

Gündemde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsüne yasal güvence' çıkışı var.

CHP, bu kapsamda TBMM'ye içinde 'başörtüsü' geçmeyen bir yasa teklifi sundu.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası ise 6'lı masadan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için teklif bekleyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na destek geldi.

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyasal düzenleme önerisiyle ilgili Karar’dan Elif Çakır’a konuşan Gül, Kılıçdaroğlu’nu tebrik ederek şu ifadeleri kullandı;

"Memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir"
"Uzun yıllar başörtüsü karşıtlığını kendisinin en önemli misyonu görmüş ve bundan dolayı birçok acılara sebep olmuş bir partinin, bu hatasını nihayet görüp vazgeçmesi ve bunu tüm milletvekillerinin imzasıyla somutlaştırması Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir.

"Kemal Bey'i tebrik etmek gerekir"
Böyle bir dönüşüme öncülük ettiği için de Kemal Bey'i tebrik etmek gerekir. Partiler üstü baktığınızda ülkenin normalleşmesi herkesi sevindirmelidir."

Hayrunnisa Gül başörtüsünden dolayı okula alınmamıştı

Bu destek açıklamasının ardından akıllara CHP'nin savunduğu yasaklayıcı zihniyet dönemi olan 28 Şubat sürecinde, üniversite kazanan Hayrunnisa Gül'ün okula alınmaması akıllara geldi.

DTCF Arap Dili bölümünü kazanan Hayrünnisa Gül, 8 Eylül 1998 günü Abdullah Gül ve avukatıyla kayıt için üniversiteye gitmiş ama başörtüsü yüzünden kaydı yapılmamıştı.

Gül, konuyu AİHM’e taşımış ama eşi Dışişleri Bakanı olunca davasını geri çekmişti.

Abdullah Gül'den Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamalarına destek

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