Putin, Ukrayna'da bulunan 4 bölgenin ilhak kararını resmen onayladı

Rusya devlet lideri Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta ilhak kararını duyurduğu Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un ilhak kararını resmen onayladı."ONLAR ARTIK BİZİM VATANDAŞIMIZ"Geçtiğimiz hafta Putin, ilhak kararını tüm dünyaya duyurmuştu. Putin, milyonlarca kişinin gerçek düşüncelerini açıkladığı söyleyerek, "Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da korkmadan iradelerini gösterdiler. Artık sonsuza kadar bizim vatandaşlarımız olmuşlardır" sözlerine yer vermişti.RUSYA PARLAMENTOSU ONAYLADIOlay dünya çapında büyük yankı uyandırırken dün ise Rusya Parlamentosu, Putin'in açıkladığı Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un ilhakını onayladı.