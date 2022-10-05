İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması
Bakan Yardımcısı Çataklı: Bakanlığımızın koordinesinde iç güvenlik operasyonlarında eylül ayında PKK'ya yönelik kırsal alında 12'si büyük toplam 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirdik. 4'ü gri, 4'ü turuncu kategoride bulunan 145 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakan Yardımcısı Çataklı: Bakanlığımızın koordinesinde iç güvenlik operasyonlarında eylül ayında PKK'ya yönelik kırsal alında 12'si büyük toplam 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirdik. 4'ü gri, 4'ü turuncu kategoride bulunan 145 terörist etkisiz hale getirildi.
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