Ankara’da eşini canice katletti: Evinden yedi av tüfeği çıktı

İddiaya göre, dün gece saatlerinde Etimesgut Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan Muzaffer Ç. (77) ve eşi Dilek Ç. (40) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Muzaffer Ç, kendisine hakaret ettiğini ve saldırdığını iddia ettiği eşini tabancayla 7 el ateş ederek öldürdü.Eşini öldürdükten sonra polisi arayan zanlı, teslim olmak istediğini belirtti. Eve gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Muzaffer Ç'yi gözaltına aldı.Dilek Ç'nin cansız bedeni, incelemenin ardından Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında emniyet birimlerince çiftin evinde arama yapıldı. Muzaffer Ç'ye ait olduğu belirlenen çok sayıda ruhsatsız tüfek ve 4 tabancaya el konuldu.Uzun süre yurt dışında çalıştıktan sonra dönüş yaparak bir süredir Türkiye'de yaşadığı belirlenen şüphelinin, yaralama ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.