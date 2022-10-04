Uyuşturucuyla mücadelede 605 operasyonda: 825 gözaltı

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlara ait rakamlar açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir ayda 605 operasyon ve uygulama gerçekleştirildiği, operasyonlarda toplam 825 kişi gözaltına alındığı ve bu kişilerden 757'si adli işlemleri sonrası serbest kaldığı belirtildi. Öte yandan şüphelilerden 55 kişi tutuklanırken, 17 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest kaldığı öğrenildi.148 BİN 455 LİRA PARA ELE GEÇİRİLDİAçıklamada Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 1- 30 Eylül tarihleri arasında 552 operasyon gerçekleştirdiği, toplam 749 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı, bu kişilerden 46'sının tutukladığı ve 11 kişinin ise adli kontrol ile serbest kaldığı belirtildi. Öte yandan yapılan operasyon ve uygulamalarda da 206 gram Bonzai, 5 kilo 34 gram Metamfetamin 269 kök Kenevir, 102 Captagon, 375 Ectasy, 156 kilo 226 gram Eroin, 6 kilo 707 gram Esrar, 119 gram Skunk, 229 Sentetik Ecza, 4 gram Kokain, 3 Tabanca, 65 Fişek, 14 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 148 bin 455 lira para ele geçirilmiştir.JANDARMADAN 53OPERASYONKocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından, son bir ayda düzenlenen 53 olayda toplam 80 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, bu kişilerden 9'u tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol kararı ile serbest kaldı. 65 kişi ise adli işlem uygulanarak serbest kaldı. Jandarmanın operasyon ve uygulamalarında ise 20 kilo 930 gram Esrar, 297 gram Metamfetamin ve bin 417 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği öğrenildi.