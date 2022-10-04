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Edirne’de Bir Tırda 94 Kilo 754 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'de polis ekipleri tarafından otoban gişelerde durdurulan bir tırda 94 kilo 754 gram sentetik uyuşturucu ile 3 tabanca ve bu tabancalara ait susturucu...

Ekleme: 4.10.2022 - 17:15 Güncelleme: 4.10.2022 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
Edirne’de Bir Tırda 94 Kilo 754 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Edirne'de polis ekipleri tarafından otoban gişelerde durdurulan bir tırda 94 kilo 754 gram sentetik uyuşturucu ile 3 tabanca ve bu tabancalara ait susturucu ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, Y.G.'nin sürücülüğünü yaptığı tır, otoban gişelerinde durduruldu. Yapılan aramada tırın dorse bölümünde 94 kilo 754 gram sentetik uyuşturucu ile 3 tabanca ve bu tabancalara ait susturucu ele geçirildi.

Yapılan aramanın tamamlanmasının ardından tır sürücüsü Y.G. gözaltına alındı.
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