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Diyarbakır'da saman yüklü 3 TIR alev alev yandı

Diyarbakır-Batman kara yolunda saman yüklü 3 TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekleme: 4.10.2022 - 16:16 Güncelleme: 4.10.2022 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da saman yüklü 3 TIR alev alev yandı
Yangın, öğle saatlerinde Diyarbakır-Batman kara yolu kırsal Sinan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halinde olan ve plakaları öğrenilemeyen saman balyası yüklü 3 TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede büyüyen yangında TIR şoförleri durarak, kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine yangın yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Batman Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle güçlükle kontrol altına alınan ve söndürülen yangında, tonlarca saman küle dönerken, TIR'lar kullanılamaz hale geldi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Yangınla ilgili Batman Valiliği de yazılı açıklama yaparak, 'Batman-Bismil yolunda saman yüklü ağır tonajlı 3 aracın yanması sonucu ilimizde yoğun olarak hissedilen duman kokusu anız yangınından kaynaklanmamakta olup, araçların yanmasından kaynaklanmıştır' denildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'da saman yüklü 3 TIR alev alev yandı
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