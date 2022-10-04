DEAŞ'e para yardımı yapanlara operasyon! 10 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü adına yardım toplayan teröristlere para yardımı yapan 12 şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmada DEAŞ terör örgütü adına yardım toplayan teröristlere para yatıran 12 şüpheli tespit edildi.
10 GÖZALTI
Sabah saatlerinde İstanbul'da 10 ayrı ilçede tespit edilen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.