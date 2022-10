Bakan Varank: Türkiye'yi ikinci yüzyılına taşıyacak tek lider Erdoğan'dır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Birtakım aklıevveller çıkıyorlar, Cumhurbaşkanımızın başarılarını kendilerine mal etmeye çalışıyorlar ama yemezler. Bizim vatandaşlarımızın bu aldatmacalara karnı tok." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katılımıyla düzenlenen LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi Açılış Töreni'nde, büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.



Yalova'nın son yıllarda üretimde büyük bir çıkış yakaladığını belirten Varank, ilin ihracatta da her yıl ciddi oranda artış gösterdiğini ve bu oranın geçen yıl 1 milyar dolara yaklaştığını ifade etti.



LC Waikiki'nin başarılarıyla gurur duyduklarını dile getiren Varank, "LC Waikiki 4 kıta 56 ülkede 1232 mağazaya sahip. Ben hatırlıyorum 1000'inci mağaza sosyal medya paylaşımınızı da çok beğenmiştim. Avrupa'nın en büyük 6'ncı giyim perakendecisinden bahsediyoruz. LC Waikiki faaliyette olduğu 56 ülkenin 22'sinde pazar lideri. Şimdi biz bu başarıya 'maşallah' demeyelim de neye 'maşallah' diyelim? Sadece geçtiğimiz yıl 1 milyar dolarlık ihracata tek başına imza atan bir gruptan bahsediyoruz. Çalışan sayısı 60 bini geçti. Ne diyoruz biz? Türkiye'nin refahını artırmak için yatırım, üretim, istihdam, ihracat lazım. LC Waikiki'de bunların hepsi var." diye konuştu.



Şirketin Yalova'daki yeni lojistik merkezinin alanının 274 bin metrekare olduğunu söyleyen Varank, inşaatı tamamlanan 91 bin metrekarelik, yani 62 bin palet kapasiteli ilk bölümün açıldığını ifade etti.



Sadece açılışı yapılan bu alanda haftalık sevk kapasitesinin 1 milyon adet ürüne ulaşacağını belirten Varank, "Bütün yatırımların tamamlanmasıyla bu rakamın 2 milyona ulaşmasını şirketimiz öngörüyor. Ayrıca lojistik merkezi 1000 vatandaşımıza da istihdam kapısı olacak. Bu manada LC Waikiki bugüne kadar başardıklarıyla ve bundan sonra vadettikleriyle büyük bir teşekkürü hak ediyor. LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezinin firmamıza ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



"ÜLKEMİZ BÜTÜN SEKTÖRLERİN KATKISIYLA İHRACATTA TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR"



Bakan Varank, Türkiye'nin son dönemde dünyada yaşanan bütün çalkantılara rağmen yoluna doludizgin, kararlılıkla devam ettiğini söyledi.



Türkiye ekonomisinin birinci çeyrekte gösterdiği performansı bir adım öteye taşıyarak ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdüğüne, OECD ve G20 ülkeleri arasında en yüksek büyümeyi yakalayan ikinci ülke olduğuna dikkati çeken Varank, şu değerlendirmede bulundu:



"Son 7 çeyrektir devam eden büyüme serisi aslında bu başarıların tesadüf olmadığının da en net göstergesi. Türkiye'nin son dönemde yakaladığı ivmenin bir diğer somut göstergesi de her ay yeni rekorlar kıran ihracatımız. Sürekli karamsarlık pompalayanlara inat, ülkemiz aşağı yukarı bütün sektörlerin katkısıyla ihracatta tarih yazmaya devam ediyor. Elbette buradaki aslan paylarından biri hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne ait. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 20 milyar doları aşan ihracatıyla 2021 yılının en çok ihracat yapan 4'üncü sektörü olmayı başardı. Her ne kadar bu rakamlar iyi gibi gözükse de hazır giyim sektörümüze aslında bu rakamların yakışmadığını düşünüyorum. Bizim hazır giyim sektöründen beklentimiz emin olun bundan çok daha fazla. Türkiye gerek pazarlara olan yakınlığı gerekse derin tecrübesiyle sektörde önemli avantajlara sahip. Bu manada bizim daha cevval olmamız gerekiyor."



Varank, tedarikçi olmaktan ziyade ülkenin kendi markalarını çıkarması, dijital ve yeşil teknolojilere yatırım yapması gerektiğine dile getirdi.



AR-GE ve tasarımın hazır giyim sektörünün olmazsa olmazlarından olduğunu belirten Varank, şöyle devam etti:



"Bu manada biz daima sektörün yanınızdayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak firmaların kendi bünyelerinde kurduğu AR-GE ve tasarım merkezlerine cazip destekler sağlıyoruz. Yenilikçi projeleri KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla desteklemeye devam ediyoruz. Bunların yanında uluslararası desteklerle de sektöre önemli altyapıları kazandırmak için kaynaklar oluşturuyoruz. Örneğin 21 milyon avro bütçeli hazır giyim ve tekstil sektörünün dijital dönüşümü projesi ile KOBİ'lerin dijital yetkinliklerini geliştirebilecekleri bir merkez oluşturduk. Bu merkez aracılığıyla KOBİ'ler bir yandan dijital yetkinliklerini artırırken diğer yandan dünyaya entegre olma şansı yakalıyorlar."



"BAŞKALARI GİBİ 'SİZ BU İŞLERİ ARTIK BIRAKIN' DEMİYORUZ"



Bakan Mustafa Varank, ihtisas organize sanayi bölgeleriyle tekstil ve hazır giyim firmalarına yeni yatırım alanları açtıklarını, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kurdukları tekstil kentler vasıtasıyla firmalara yeni sahalar kazandırdıklarını belirtti.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ile başlattıkları Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında 36 ilde 175 fabrika inşa ettiklerini bildiren Varank, şunları ifade etti:



"Gördüğünüz gibi biz başkaları gibi 'Siz bu işleri artık bırakın' demiyoruz. Biliyorsunuz vakti zamanında bizim de partimizde siyaset yapmış Ali Babacan, tekstil sektörü bu tecrübeleri gayet iyi bilir, sektörün temsilcilerini toplayıp ne diyordu biliyor musunuz? 'Tekstil sektörünün geleceği yok, konfeksiyon sektörünün geleceği yok, buralardan çıkmanız lazım, bizim başka alanlara yönelmemiz lazım.' diyordu. Ama biz tabii ki o arkadaşları dinlemedik. Biz yolumuza kararlılıkla devam ettik. Onları dinlemiş olsaydık şimdi yaya kalırdık. Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olan, milyonlarca vatandaşımıza istihdam sağlayan tekstil sektörü de çöker giderdi. Yine aynı arkadaş ne diyordu biliyor musunuz? Tersanecileri toplayıp diyordu ki 'Bakın bu tersane işlerinden de çıkmamız lazım. Gemi inşası artık angarya bir sektör. Buralara yatırım yapmamanız lazım.' Ama bugün geliyorsunuz Yalova'ya bakıyorsunuz, şu anda Avrupa'nın en teknolojik gemilerini hangi tersane yapıyor? Yalova'daki tersane yapıyor. Bugün hidrojenle çalışan, elektrikle çalışan, hibrit tekneleri Yalova'daki tersaneler üretip Kuzey Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor. Onun için bakıyorsunuz bir takım aklıevveller çıkıyorlar, Cumhurbaşkanımızın başarılarını kendilerine mal etmeye çalışıyorlar ama yemezler. Bizim vatandaşlarımızın bu aldatmacalara karnı tok."



Varank, yaşanan sıkıntılar olduğunu belirterek, "Bunları bizler de görüyoruz. Ekonomi yönetimi olarak bunları aşmak için elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz. Sizlerle sürekli istişare halindeyiz. Şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum; dünyada yaşanan bu sıkıntıların aşılmasını sağlayacak tecrübeye, özveriye, beceriye sahip Cumhur İttifakı'ndan başka bir siyasi anlayış bu ülkede yok. Türkiye'nin önünü açacak, Türkiye'yi ikinci yüzyılına taşıyacak tek lider de şu anda Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.



"BİZ AİLEYİ SAVUNMAYA ALLAH'IN İZNİYLE DEVAM EDECEĞİZ"



Bakan Varank, LC Waikiki ile ilgili bir anısını aktarırken, alışveriş yaptıktan sonra aracıyla mağazanın tabelasına yanlışlıkla çarptığını, telefonunu bırakarak masrafı karşılamak istediğini ancak daha sonra kendisini arayan firma yetkililerinin şirketlerinden alışveriş yaptığı için mutlu olduğunu söylediğini anlattı.



LC Waikiki'nin sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olduğunu dile getiren Varank, şunları kaydetti:



"Yaptığı hayırlarla herkese örnek olan bir grup ama buraya gelirken bir haber okudum ve bu işe de imza attılarsa, haber doğruysa ben kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Grup, çalışanlarına bir elektronik posta göndermiş ve demiş ki 'Lütfen ürünlerimizde LGBT çağrışımı yapan işaretleri kullanmayın. Bunlarla ilgili ürünleri üretmeyin. Çünkü bizim hassasiyetlerimiz var, sorumluluğumuz var.' Dünyada bir LGBT dayatması varken, bir cinsiyetsizlik dayatması varken LC Waikiki'nin bu inisiyatifi almasını da ben çok değerli buluyorum ve kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kimse kusura bakmasın, siz ne yapıyorsanız yapın ama cinsiyetsizliği dayatırsanız, aile mefhumunun altını oymaya devam ederseniz ki biz de kimseye 'eyvallah' demeyiz, bunun karşısında dururuz. Böyle markaların gerisinin geleceğine de inanıyorum. Biz aileyi savunmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz."



Programa, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ile kurum müdürleri ve çalışanlar katıldı.