Bakan Özer: Ekim ayı içerisinde 20 milyon ilave yardımcı kaynak dağıtacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eyüpsultan'da hayırseverler tarafından yaptırılan Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'nun açılış törenine katıldı.Törende Bakan Özer'in yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı. Bakan Özer konuşmasına, Muhsin Yazıcıoğlu'na rahmet dileyerek başladı.EKİM AYI İÇERİSİNDE 20 MİLYON İLAVE YARDIMCI KAYNAK DAĞITACAĞIZBurada konuşan Bakan Özer, "Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için ücretsiz kitapları, 153 milyon ücretsiz kitabı tüm okullarımızda hazır hale getirdik. 19 yılda dağıtılan ücretsiz kitap sayısı 3 buçuk milyara ulaştı. Bu sene ilk defa yıllardan beri eğitim sistemimizde kronik olan yardımcı kaynak problemini çözmek için Milli Eğitim Bakanlığı devasa bir adım attı. 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar çocukların ilave bir yardımcı kaynak alma külfetine girmeden tüm yardımcı kaynaklarımızı 136 milyon, tüm okullarımızda hazır ettik. Bu ay içerisinde 20 milyon ilave yardımcı kaynak daha dağıtacağız. 4 milyon yardımcı kaynağı da Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz dağıtacak. İlk kez dağıtılan ücretsiz kitaplardan daha fazla, 160 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırmış olacağız" dedi. Bakan Özer, temizlik personeli istihdamına da değinerek, okullar açılmadan bir hafta önce 60 bin temizlik personelinin tüm Türkiye'de çalışmaya başladığını belirtti."VELİLER VE OKULLAR ARASINDAKİ PARASAL İLİŞKİYİ KALDIRMIŞ OLDUK "Bakan Özer, "En büyük adımı okullara bütçe göndererek yaptık. İstedik ki, milletin gündeminden bağış yapman gerekir algısını yerle bir edelim. Son 19 yılda devasa yatırımlar yapan ve her yıl bütçede en büyük payı Milli Eğitim Bakanlığı'na veren hükümetin okulların ihtiyacını karşılayamaması mümkün mü? Tüm okullara temizlik, kırtasiye, küçük onarım, laboratuvar ihtiyaçlarını kendileri giderebilecek şekilde yaklaşık 4 milyar TL'lik bütçe gönderdik. Şu ana kadar kullanılan bütçe miktarı 2 buçuk milyar. Okullarımız şu anda o kadar zengin ki hesaplarında 1 milyon 400 TL kullanılmayı bekliyor. Velilerimiz ve okullar arasındaki parasal ilişkiyi kaldırmış olduk" ifadelerini kullandı.Bakan Özer yapılan çalışmalardan bahsederek, "Eğitim öğretim yılında çok kapsamlı şekilde tüm arkadaşlarımız sahada olacak şekilde, 2023'e, Cumhuriyetin 100'üncü yılına yakışır şekilde hazırlanmak için tüm arkadaşlarımızla çalışmaya devam ediyoruz" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti."20 BİN ÖĞRETMENİ İSTANBUL'LA BULUŞTURMUŞ OLDUK "Bakan Özer, "İnşallah İstanbul'un artık 39 ilçesinde eğitimle ilgili kronik problemlerin hepsini çözeceğiz. Öğretmen ihtiyaçları ile ilgili de ciddi adımlar attık. 20 bin öğretmeni ilk defa İstanbul'la buluşturmuş olduk. İstanbul bizim göz bebeğimiz, her türlü destek vermek için gece gündüz çalışacağız" dedi."YETER Kİ ARSAYI BULUN, YATIRIMLA İLGİLİ BİR SIKINTIMIZ YOK "Bakan Özer, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in “Bölgenin tamamında lise ve ortaokul ihtiyacımız var. Biz yerleri konusunu ayarladığımızda görüşüyoruz ve bunları hizmete açmaya devam ediyoruz” sözüne istinaden, "Bu güzel okulumuz gibi nice okullarımızı inşallah tüm ilçelerimizi kazandırmaya devam ederiz. Arsayı bulun, her türlü okulu yaparız. Yeter ki arsayı bulun, yatırımla ilgili hiçbir sıkıntımız yok" dedi.