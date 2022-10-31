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TTB’nin diğer Fincancı’ları: İkinci Başkan Ökten PKK'ya destek gösterilerine katıldı

Şebnem Korur Fincancı’nın PKK kanalına çıkıp “TSK kimyasal kullandı” iftirasını atması Türk Tabipleri Birliği’nin tartışmalı yapısını yeniden gündeme getirdi. İkinci Başkan Ali İhsan Ökten, Adana’da PKK’ya destek için düzenlenen gösterilere katıldı. Konsey üyeleri Meltem Günbeği ve Kandil talimatıyla kurulan HDK’nın delegesi Onur Naci Karahancı, PKK’ya bağlı grupların düzenlediği gösterilere katıldı. Halis Yerlikaya da hendek terörü yaşanırken operasyon bölgesine girmek isterken gözaltına alınmıştı.

TTB’nin diğer Fincancı’ları: İkinci Başkan Ökten PKK'ya destek gösterilerine katıldı
Ekleme: 31.10.2022 - 09:54 Güncelleme: 31.10.2022 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
TTB’nin diğer Fincancı’ları: İkinci Başkan Ökten PKK'ya destek gösterilerine katıldı
TSK’yı yasaklı kimyasal silah kullanmakla itham eden Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması, Türk Tabipleri Birliği yönetiminde yapıyı yeniden gündeme getirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın lağvedilmesi için yasal süreç başlattığı yönetimde terör örgütlerin lehine eylem ve söylemlerde bulunan çok sayıda isim var.

GEZİ ORGANİZATÖRÜ

TTB’nin İkinci Başkanı olan Ali İhsan Ökten, Gezi Ayaklanması kapsamında Adana’da yapılan eylemleri organize eden isimlerden birisi. Ökten ayrıca örgüt destekçisi STK’ların PKK’ya destek için Adana’da düzenlediği bazı gösterilere katıldı.

DHKP/C DAVALARININ MÜDAVİMİ!

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut’un adı da marjinal sol gruplarla anılıyor. 2016 yılında Ankara Tabip Odası Başkanı olduğu dönemde sol gruplarla birlikte gösterilere imza atan Bulut, DHKP/C’lilerin duruşmalarına katılarak örgüte destek veriyor. Bulut ayrıca Turkovac için kullandığı “ortada aşı yok, solüsyon var” açıklamasıyla tepki toplamıştı.

ÖRGÜTÜN ‘SES’İNDE YER ALDI

TTB Merkez Konseyi üyelerinden Deniz Erdoğdu, PKK’nın elebaşlarının talimatıyla kurulan ‘sağlık komitelerine’ ev sahipliği yaptığı iddia edilen SES Sendikası’nın Disiplin Kurulu üyelerinden. Geçmiş yıllarda PKK’ya müzahir şahıslar tarafından düzenlenen basın açıklamalarında da boy gösterdi.

FETÖ İLTİSAKLI DERNEĞE ÜYE

TTB Merkez Konseyi üyelerinden Kazım Doğan Eroğulları’nın FETÖ’ye iltisaklı bir dernekte kaydı var. Meltem Günbeği’nin de dosyası daha kabarık. Günbeği, Kandil’in talimatıyla organize edildiği için soruşturmalara konu olan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) delegelerinden. 2015 yılında HDP Edirne Merkez ilçe yönetim kurulu yedek üyeliği da yapan Günbeği, yine PKK soruşturmalarına konu olan SES’in üst kurul delegeleri arasında.

YARALI TERÖRİSTLERİ TEDAVİ ETTİ

Diğer bir Merkez Konseyi üyesi olan Onur Naci Karahancı da PKK’ya müzahir grupların düzenlediği yasa dışı gösterilere katıldı, gözaltına alınıp serbest bırakıldı. KCK iddianamesinde PKK ile doğrudan ilişkili olduğu belirtilen DTK’nın Ankara Sağlık Komisyonu içerisinde yer alan Karahancı’nın, yaralı teröristleri tedavi eden doktorlar arasında bulunduğu ifade ediliyor. Yine TTB Merkez Konseyi üyelerinden Halis Yerlikaya, DTK’nın komitesinde görev yaptı. Hendek barikat olaylarının yaşandığı dönemde Şırnak/Cizre’de operasyonun yapıldığı bölgeye girmek isterken gözaltına alınan Yerlikaya’nın da yaralı teröristleri tedavi ettiği belirtiliyor. Ayrıca PKK’nın Kobani dediği Aynel Arap’ta yaşanan çatışmalarda, yaralanan teröristlerin tedavi için Türkiye’ye getirilmesinde aktif rol aldığı öne sürülüyor.
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TTB’nin diğer Fincancı’ları: İkinci Başkan Ökten PKK'ya destek gösterilerine katıldı
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