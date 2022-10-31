Şırnak'ta terör operasyonu: 19 gözaltı!
Şırnak'ta polisin düzenlediği operasyonda 17'si PKK/KCK, 2'si FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle 19 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24-30 Ekim arasında terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı baskınlarda 2'si FETÖ, 17'si PKK üyesi suçlamasıyla 19 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.