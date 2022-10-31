Dünya genelinde birçok Instagram kullanıcısının hesabı askıya alındı
Instagram'da nedeni tespit edilemeyen bir kesinti nedeniyle kullanıcılar hesaplarının askıya alındığı mesajlarını almaya başladı.
Sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan birçok kullanıcı, hesapların askıya alındığı mesajını gördü.
Dünya genelinde sorun var
DownDetector'a göre, sorunlar GMT saat 13:08'de başladı ve tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor.
Nedeni bilinmiyor
Kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor olsa da, birkaç kullanıcı hesaplarının askıya alındığını bildirdi.
Gelen bildirim
Bazı kullanıcılara giden bildirimlerde 'Hesabını 31 Ekim 2022 tarihinde askıya aldık. Bu karara katılmadığını bildirmek için 30 günün kaldı' ifadeleri yer aldı.
Sorun grafiği
Türkiye genelinde sorun yaşanan bölgeler ise grafikte şu şekilde verildi:
Instagram tarafından askıya alınan hesaplarla ilgili ilk resmi açıklama geldi:
Instagram'ın yaptığı resmi açıklama şu şekilde: 'Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. İnceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.'
Dünya genelinde sorun var
DownDetector'a göre, sorunlar GMT saat 13:08'de başladı ve tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor.
Nedeni bilinmiyor
Kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor olsa da, birkaç kullanıcı hesaplarının askıya alındığını bildirdi.
Gelen bildirim
Bazı kullanıcılara giden bildirimlerde 'Hesabını 31 Ekim 2022 tarihinde askıya aldık. Bu karara katılmadığını bildirmek için 30 günün kaldı' ifadeleri yer aldı.
Sorun grafiği
Türkiye genelinde sorun yaşanan bölgeler ise grafikte şu şekilde verildi:
Instagram tarafından askıya alınan hesaplarla ilgili ilk resmi açıklama geldi:
Instagram'ın yaptığı resmi açıklama şu şekilde: 'Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. İnceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.'