Dünya genelinde birçok Instagram kullanıcısının hesabı askıya alındı

Sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan birçok kullanıcı, hesapların askıya alındığı mesajını gördü.DownDetector'a göre, sorunlar GMT saat 13:08'de başladı ve tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor.Kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor olsa da, birkaç kullanıcı hesaplarının askıya alındığını bildirdi.Bazı kullanıcılara giden bildirimlerde 'Hesabını 31 Ekim 2022 tarihinde askıya aldık. Bu karara katılmadığını bildirmek için 30 günün kaldı' ifadeleri yer aldı.Türkiye genelinde sorun yaşanan bölgeler ise grafikte şu şekilde verildi:Instagram'ın yaptığı resmi açıklama şu şekilde: 'Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. İnceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.'